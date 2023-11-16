Antalya'daki 223 yıllık bina Osmanlı arşivinden çıkan fotoğraf sayesinde restore edilecek

KAREKOD İLE BİNA TARİHİNE YOLCULUK



Çalışmalar sırasında okulun da hizmet vermeye devam edeceğini kaydeden Karabayram, "Okul 1905 yılında Rum mektebiydi, Birinci Dünya Savaşı'nda hastane olarak kullanılıyor. Hastane olarak kullanılan bölümler hala net olarak görülebiliyor" diye konuştu.

Restorasyonun ne kadar süreceğinin belli olmadığını belirten Karabayram, Antalya'nın tarihine yeni bir eser kazandırılması ve turizme yapılacak katkıdan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Muratpaşa Belediyesi ise binanın girişine yerleştirdiği karekod ile yapı hakkında görseller ve seslendirmelerin yer aldığı bilgilendirici video hazırladı. Karekodun telefon ile taratılması sonucu binanın geçmişine ilişkin tüm bilgilere ulaşılabiliyor.