Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan 25. yıl konserleri

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 28 Mart Cuma saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda düzenlenen konseri, İtalyan orkestra şefi Antonio Pirolli yönetecek.



Konserde, solist ve akademisyen ödüllü keman sanatçısı Igor Pikayzen ve viyola sanatçısı İris İçellioğlu solist olarak sahne alacak.



Sanatçılar, ADSO eşliğinde, Wolfgang Amadeus Mozart'ın ünlü eserlerini seslendirecek. Ayrıca Camille Saint-Saens'in "Danse Macabre" isimli senfonik şiiri ve Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Uyuyan Güzel" bale süiti de seslendirilece

