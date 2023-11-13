Antalya Kültür Yolu Festivali sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival kapsamında 9 gün boyunca Antalya, farklı noktalarda kültür ve sanat etkinlikleri, konserler ve sergilere ev sahipliği yaptı. Yelken yarışlarıyla başlayan, Antalya Nekropol Müzesi açılışı, antik kent gezileriyle süren Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında, aralarında Refik Anadol'un Rönesans Rüyaları dijital veri heykeli, Sonsuzluk Kapıları isimli NFT sergisi gibi çok sayıda sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



Festival boyunca aralarında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Arpanatolia Konseri'nin de yer aldığı çok sayıda konser de ücretsiz olarak sanatseverleri ağırladı. Side Antik Tiyatrosu da 9 gün boyunca Devlet Çoksesli Korusu, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası konserlerine, Tiyatro Nes'in İzler Müzikali ile Antalya, Sivas ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nın oyunlarına ev sahipliği yaptı.



Klarnet virtüözü Serkan Çağrı ile Yunanistan'ın dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Vassilis Saleas da Side Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlere unutulmaz bir dinleti sundu.



FESTİVAL, TADIM GÜNLERİYLE DAMAKLARA DA HİTAP ETTİ



Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında atölye çalışmaları ve tadım günleri de düzenlendi. Şeker Atölyesi, Kahve Demleme ve Tadım Atölyesi, Tadım Günleri, Serpme Börek Tadımı, Sushi Yapımı gibi etkinlikler de meraklılarının beğenisine sunuldu.



Atölye etkinliklerine katılanlar, lezzetlerin yapımına ilişkin sırları öğrenmenin yanı sıra bu lezzetleri tatma fırsatını da buldu. Cumhuriyet'in 100. Yılı etkinlikleri ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'yle de kesişen programı dolayısıyla festivalde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk de anıldı.



Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 10 Kasım'da "Ata'ya Saygı Uçuşu", 11 Kasım'da ise gösteri uçuşu yaptı. Festival kapsamında düzenlenen "Cumhuriyete Borçluyuz", "Atatürk'ün Sonsuzluk Yolculuğu" sergileri, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nün Atatürk'ün Kitre Bebekleri sergisi ilgi gördü.



Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri" gerçekleştirdiği festival, Can Özhan ve Cameratalia Oda Orkestrası'nın sahne aldığı Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki konserle son buldu.

