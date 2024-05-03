Anthony Hopkins'in yeni projesi belli oldu

Oscar ödüllü efsane oyuncu Anthony Hopkins, yeni filminde ünlü besteci George Frideric Handel'e hayat vereceği ortaya çıktı.

Anthony Hopkins'in yeni projesi belli oldu

"Kuzuların Sessizliği" ve "Hannibal" gibi kült filmlerin yıldızı olarak hafızalara kazınan, iki Oscar ödüllü , klasik müzik dünyasından ikonik bir karaktere hayat vermeye hazırlanıyor.

Andrew Levitas'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "The King of Covent Garden" adlı filmin 2025 yılında vizyona girmesi bekleniyor.

Hopkins, Tim Slover'ın kaleme aldığı filmde; Alman-Britanyalı barok besteci George Frideric Handel'e hayat verecek.

, 18. yüzyılda faaliyet gösteren Handel'in ünlü koro başyapıtı "Messiah"ın üzerinde çalıştığı dönemi ele alacak.

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