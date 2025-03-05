Mert Demir ile Mabel Matiz'in seslendirdiği Antidepresan şarkısı çalıntı mı?

"Ateşe Düştüm", "Gözlerime Bak" ve "Pusulam Rüzgar" gibi şarkılarla tanınan Mert Demir ile Mabel Matiz'in seslendirdiği "Antidepresan" şarkısının çalıntı olduğu iddiası gündem oldu.

Habertürk'ün haberine göre; "Antidepresan"ın nakarat bölümünün kendi şarkısı olan "Alınsam"ın nakarat bölümüyle aynı olduğunu dile getiren Merve Holefter, hukuki süreç başlatarak, maddi ve manevi haklara tecavüz suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Savcılık, MSG'den (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) her iki şarkının da incelenmesini talep etti.

