Mert Demir ile Mabel Matiz'in seslendirdiği Antidepresan şarkısı çalıntı mı?

Mert Demir ile Mabel Matiz'in çok dinlenen şarkısı "Antidepresan"ın çalıntı olduğuna yönelik suçlamada bilirkişi raporu çıktı.

Mert Demir ile Mabel Matiz'in seslendirdiği Antidepresan şarkısı çalıntı mı?

"Ateşe Düştüm", "Gözlerime Bak" ve "Pusulam Rüzgar" gibi şarkılarla tanınan Mert Demir ile 'in seslendirdiği "Antidepresan" şarkısının çalıntı olduğu iddiası gündem oldu.

Habertürk'ün haberine göre; "Antidepresan"ın nakarat bölümünün kendi şarkısı olan "Alınsam"ın nakarat bölümüyle aynı olduğunu dile getiren Merve Holefter, hukuki süreç başlatarak, maddi ve manevi haklara tecavüz suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Savcılık, MSG'den (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) her iki şarkının da incelenmesini talep etti.

Mert Demir ile Mabel Matiz'in seslendirdiği Antidepresan şarkısı çalıntı mı? - 1

İki şarkının ciddi ölçülerde benzerlik taşıdığına yönelik bir rapor hazırlandı. MSG'nin bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor mahkemede veri olarak kullanılacak. 

Merve Holefter'in tazminat davasını kazanması durumunda Mert Demir, Holefter'e 2 milyon lira manevi, 10 bin liralık da maddi tazminat ödeyecek. Ayrıca "Antidepresan"ın teliflerinden Merve Holefter de pay alacak.

Mert Demir ile Mabel Matiz'in seslendirdiği Antidepresan şarkısı çalıntı mı? - 2 Merve Holefter
"Antidepresan" şarkısıyla tanınan Mert Demir'in yıllar önce şarkı yarışmasına katıldığı ortaya çıktı

"Antidepresan" şarkısıyla tanınan Mert Demir'in yıllar önce şarkı yarışmasına katıldığı ortaya çıktı

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