Mert Demir ile Mabel Matiz'in seslendirdiği Antidepresan şarkısı çalıntı mı?
Mert Demir ile Mabel Matiz'in çok dinlenen şarkısı "Antidepresan"ın çalıntı olduğuna yönelik suçlamada bilirkişi raporu çıktı.
"Ateşe Düştüm", "Gözlerime Bak" ve "Pusulam Rüzgar" gibi şarkılarla tanınan Mert Demir ile Mabel Matiz'in seslendirdiği "Antidepresan" şarkısının çalıntı olduğu iddiası gündem oldu.
Habertürk'ün haberine göre; "Antidepresan"ın nakarat bölümünün kendi şarkısı olan "Alınsam"ın nakarat bölümüyle aynı olduğunu dile getiren Merve Holefter, hukuki süreç başlatarak, maddi ve manevi haklara tecavüz suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Savcılık, MSG'den (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) her iki şarkının da incelenmesini talep etti.
İki şarkının ciddi ölçülerde benzerlik taşıdığına yönelik bir rapor hazırlandı. MSG'nin bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor mahkemede veri olarak kullanılacak.
Merve Holefter'in tazminat davasını kazanması durumunda Mert Demir, Holefter'e 2 milyon lira manevi, 10 bin liralık da maddi tazminat ödeyecek. Ayrıca "Antidepresan"ın teliflerinden Merve Holefter de pay alacak.
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