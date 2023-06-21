Antik Çağ'da koku yapımı: Yapay zeka ile gün yüzüne çıkacak

ZİYARETÇİLER BİRÇOK KOKUYU DENEYİMLEYEBİLECEK



Etkinlikte ziyaretçiler, Antik Çağ medeniyetlerinden parfüm formüllerini deneyimleyebilecek. Eski Mısır parfüm tanrıçası olarak bilinen Nefertem için koku karışımından tasarlanan parfüm, eski Roma’nın parfümü Rhodium, 17’nci yüzyılda Osmanlı Sarayı’nda görev yapan çamaşırcı başı Yusuf Ağa’ın formülü, eski Mısır’ın en koku formülü Kypi, dünyanın ilk kadın kimyageri ve parfümörü olarak bilinen Tapputi’nin koku formülü ziyaretçiler tarafından deneyimlenebilecek.



DÜNYA GÜZEL KOKU GÜNÜ UNESCO NEZDİNDE TESCİLLENİYOR



UNESCO, Türkiye Millî Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi, Koku Kültürü ve Turizmi Derneği tarafından yapılan başvuruyu ve 25 Haziran Dünya Güzel Koku Günü’nün tüm dünya tarafından kutlanan bir gün olması için yapılan hazırlıkları inceleyerek, bugünün tescillenmesine yönelik takip sürecinin sorumluluğunu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devretti. Böylece Dünya Güzel Koku Günü’nün tüm dünyada kutlanan bir gün olması yolunda önemli bir adım atılmış oldu.

