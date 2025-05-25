Antikacılar ile koleksiyon tutkunları bir arada

MEZATLARDA "SÜRPRİZ SATIŞLAR" YAŞANIYOR

Müzayedenin yöneticisi Koray Aysel, son yıllarda antika kültürünün ilgi görmeye başladığını söyledi. Mersin'deki mezatların il dışından da takip edildiğini anlatan Aysel, "Şehir dışından gelen esnaf arkadaşlarımız oluyor, onlarla buluşuyoruz. İnsanları antikayla buluşturmayı, bunu sevdirmeyi hedefliyoruz. Bunu başardığımızı düşünüyoruz çünkü önceden emekliler, yaşlılar gelirdi. Şu anda 18-25 yaş aralığı bu organizasyonlara ilgi duymaya başladı." dedi.



Aysel, dekor ve eşyaların satışı sırasında kıyasıya rekabetin yaşandığını belirtti.



Müzayedelerde kimi zaman sürprizlerin de yaşandığını ifade eden Aysel, şöyle konuştu:



"Müzayedelerde en çok şaşırtan şey sürprizli satışlardır. Örneğin bir arkadaşımızın 500 lira değeri olduğunu düşündüğü bir ürün vardır. Onu serbest satıştan açıp, 'Çekişme olsun' deriz. 100 liradan açarız, 2 bin liraya kadar gider. Kendisi de şok olur. Bunlar yaşadığımız bir durum. İlk zamanlara göre çok mesafe katettik. Bir ara rahatlık 5-6 bin lira edeceğini düşündüğümüz bir ürünü satışa sunduğumuzda, açılış ücretini katılımcılarımıza bıraktık. Biri hasbelkader 100 lirayla açılışı yaptı. İlgilisi yoktu, 100 liraya vermiş olduk. Bunun dışında gözümüzün önünde 1 milyon 800 bin liraya tespih de satıldı. İnanılmaz bir ilgi var. O atmosferi ve insanları yakaladık. İnsanlar seviyor ve müzayedeleri bekliyor."



"MAÇ İZLER EDASINDA SEVİNENLER OLUYOR"

Mezatlarda dekor ve eşyalarını satışa çıkaranlardan Murat Eren Yiğilmez de Mersin'de müzayedelere ilginin çok olduğunu belirtti.



Mezatlarda eğlenceli zaman geçirdiklerini anlatan Yiğilmez, "İnsanların bir ürünü gördüğü zaman geçmişi hatırlıyor. Onun heyecanına kapılıyor. Güzel bir an yaşıyorlar. Ona sahip olduktan sonra mutlu oluyorlar. Satışlarda zile bastı, basacak anları yaşanıyor. Gerçekten üzülen, satın aldığına çok sevinenleri görüyoruz. Bazen maç izler edasında sevinenler oluyor." diye konuştu.

Çakmak koleksiyonu yapan İbrahim Ünsal da mezatlarda geçmişin güzellerini görme fırsatı yakaladıklarını ifade etti. Koleksiyon tutkunlarının müzayedeleri yakından takip ettiğini anlatan Ünsal, "Değişik, geçmişi olan, nostaljik ürünler görüyoruz. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri ile yakın geçmişteki eşyalar çıkabiliyor. Beğendiğimiz bir ürünü almak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.



Saat ve gözlük koleksiyoneri Moldovyalı Olga Ünsal ise antika ve nostaljik eşya tutkunlarının müzayedelerde güzel ve heyecanlandıran ürünlere sahip olabildiğini kaydetti.

