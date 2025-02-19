Antimatter grubu, Türkiye'de konser verecek

Britanyalı progresif rock grubu Antimatter, 25. yılını kutlamak için çıktığı "An Electric Evening Of Antimatter XXV – A Tour Celebrating 25 Years of Music" başlıklı turnesi kapsamında Türkiye'de hayranlarıyla buluşacak.

Antimatter grubu, Türkiye'de konser verecek

Rock grubu Antimatter, 26 Şubat'ta IF Beşiktaş Performance Hall'da, 27 Şubat'ta ise Ankara Kulüp Müjgan'da  verecek. Mick Moss tarafından 1998'de kurulan topluluk şarkılarıyla, rock dünyasında kendine özgü bir yer edindi.

Bugüne kadar yayınladıkları 8 stüdyo albümü, sayısız turne ve sahne performanslarıyla geniş dinleyici kitlesine ulaşan grup, klasikleşmiş parçaların yanı sıra sahne performanslarıyla şarkılarını Türkiye'deki konserlerinde dinleyicilerin beğenisine sunacak.

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