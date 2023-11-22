Antonio Banderas ile Nicole Kidman aynı filmde: Babygirl

Big Little Lies, The Undoing ve Being the Ricardos gibi yapımlarla öne çıkan ödüllü oyuncu Nicole Kidman, İspanyol yıldız Antonio Banderas ile "Babygirl" adlı filmde buluşuyor.

Antonio Banderas ile Nicole Kidman aynı filmde: Babygirl

Hollywood'un usta oyuncularından ile Antonia Banderas aynı filmde bir araya geliyor. “Bodies Bodies Bodies” filmiyle tanınan Halina Reijn'in yazıp yöneteceği erotik gerilim filmi, bir iş yerindeki güç dinamiklerini işleyecek.

Antonio Banderas ile Nicole Kidman aynı filmde: Babygirl - 1

, kendisinden yaşça küçük stajyeriyle gizli bir ilişkiye başlayan güçlü bir CEO'yu konu alıyor. CEO rolünde Nicole Kidman, stajyer rolünde ise Harris Dickinson var. Banderas ise filminde Kidman'ın eşini canlandıracak.

Antonio Banderas ile Nicole Kidman aynı filmde: Babygirl - 2

Film çekimlerinin aralık ayında New York'ta başlaması bekleniyor.

Uncut Gems, Hereditary, Midsommar ve Whale yapımlarına imza atan A24 ise filmin yapımcılığını üstleniyor.

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