Antonio Banderas ile Nicole Kidman aynı filmde: Babygirl

Film, kendisinden yaşça küçük stajyeriyle gizli bir ilişkiye başlayan güçlü bir CEO'yu konu alıyor. CEO rolünde Nicole Kidman, stajyer rolünde ise Harris Dickinson var. Banderas ise filminde Kidman'ın eşini canlandıracak.



Film çekimlerinin aralık ayında New York'ta başlaması bekleniyor. Uncut Gems, Hereditary, Midsommar ve Whale yapımlarına imza atan A24 ise filmin yapımcılığını üstleniyor.