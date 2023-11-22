Antonio Banderas ile Nicole Kidman aynı filmde: Babygirl

Hollywood'un usta oyuncularından Nicole Kidman ile Antonia Banderas aynı filmde bir araya geliyor. “Bodies Bodies Bodies” filmiyle tanınan Halina Reijn'in yazıp yöneteceği erotik gerilim filmi, bir iş yerindeki güç dinamiklerini işleyecek.
Film, kendisinden yaşça küçük stajyeriyle gizli bir ilişkiye başlayan güçlü bir CEO'yu konu alıyor. CEO rolünde Nicole Kidman, stajyer rolünde ise Harris Dickinson var. Banderas ise filminde Kidman'ın eşini canlandıracak.
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