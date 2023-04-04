Anya Taylor Joy yeni Mad Max filmi hakkında konuştu

Mad Max: Fury Road filminde Charlize Theron’un canlandırdığı Furiosa karakterinin gençliğini canlandırmaya hazırlanan ve son dönemde The Menu filmiyle adından söz ettiren ABD'li oyuncu Anya Taylor Joy, merakla beklenen Mad Max filmi hakkında konuştu.
Inside Total Film adlı podcast'e konuşan yıldız, Furiosa filmindeki rolü için sabırsızlandığını belirtti. George Miller'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film hakkında konuşan oyuncu, Max: Fury Road (2015) filminden öncesini konu alan yeni filmin çok farklı olacağını söyledi.
"TAM DESTANSI BİR İŞ OLACAK"
26 yaşındaki oyuncu, Furiosa'nın çok daha uzun dönemi kapsayan bir hikayesi olduğunu belirtti. Oyuncu, "Bu tam destansı bir iş olacak. Çok uzun bir dönemi anlatıyor ve Furiosa'yı daha yakından tanıma fırsatı sunuyor. Bu karakteri çok seviyorum. İnsan aklını alan bir deneyimdi. George gerçekten en iyilerden. Umarım izleyicilerin de hoşuna gider" dedi.
24 Mayıs 2024'te çıkması beklenen filmin başrollerinde Chris Hemsworth ve Tom Burke yer alıyor.