Anya Taylor-Joy'un Furiosa filmiyle ilgili tek üzüntüsü "saçını kazıtamamak"

Başrolünde Anya Taylor-Joy'un yer aldığı "Furiosa: Bir Mad Max Destan" için geri sayım başladı. Oyuncu, saçını kazıtamadığı için çok üzgün olduğunu söyledi.

Anya Taylor-Joy'un Furiosa filmiyle ilgili tek üzüntüsü "saçını kazıtamamak"

Mad Max efsanesine bir yenisi daha ekleniyor. Furiosa'nın gençliğini anlatacak olan film 24 Mayıs 2024'te vizyona girecek. George Miller’ın yine yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Charlize Theron'ın gençliğini Anya Taylor-Joy canlandırıyor.

Theron rolü için saçlarını kazıtmasıyla uzun süre gündem olmuştu.

Anya Taylor-Joy "Saçımı kazıtacağım için çok heyecanlıydım ama yönetmen George Miller beni gördü ve 'Hayır yapamayız' dedi" ifadelerini kullandı.

Anya Taylor-Joy'un Furiosa filmiyle ilgili tek üzüntüsü "saçını kazıtamamak" - 1

Chris Hemsworth ve Tom Burke'ün de kadrosunda yer aldığı film, 24 Mayıs 2024'te vizyona girecek.

FİLMİN FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Anya Taylor-Joy'un Dune filminde rol aldığını neden sakladılar?

Anya Taylor-Joy'un Dune filminde rol aldığını neden sakladılar?

Haberi Görüntüle

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...