Anya Taylor-Joy'un Furiosa filmiyle ilgili tek üzüntüsü "saçını kazıtamamak"

Mad Max efsanesine bir yenisi daha ekleniyor. Furiosa'nın gençliğini anlatacak olan film 24 Mayıs 2024'te vizyona girecek. George Miller’ın yine yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Charlize Theron'ın gençliğini Anya Taylor-Joy canlandırıyor.
Theron rolü için saçlarını kazıtmasıyla uzun süre gündem olmuştu.
Anya Taylor-Joy "Saçımı kazıtacağım için çok heyecanlıydım ama yönetmen George Miller beni gördü ve 'Hayır yapamayız' dedi" ifadelerini kullandı.
Chris Hemsworth ve Tom Burke'ün de kadrosunda yer aldığı film, 24 Mayıs 2024'te vizyona girecek.
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