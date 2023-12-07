Apaşlar grubunun gitaristi Yalçınkaya Tümay vefat etti (Yalçınkaya Tümay kimdir?)

Müzisyen Mehmet Soyarslan ile beraber Apaşlar grubunu kuran Yalçınkaya Tümay, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.



TÜMAY’IN KIZI AYDAN AĞAOĞLU: ERKİN KORAY ONA "PAŞA YALÇIN" DERDİ



Yalçınkaya Tümay’ın kızı Aydan Ağaoğlu DHA’ya yaptığı açıklamada, “Hayatı boyunca hep pozitif bir enerjisi oldu. İnsanları, doğayı, hayvanları çok severdi. Müziğe derinden bağlıydı. Aynı zamanda çok başarılı bir sporcu ve tenisçiydi. Kadıköy’ün sembol ismiydi. Erkin Koray ona ‘Paşa Yalçın’ derdi. Hayatı boyunca müzikten hiç kopmadı. Ayşem olarak bilinen Ayşen şarkısını anneme yazmıştı” dedi.



SOYARSLAN: BESTE YAPMAYA DEVAM EDİYORDU



Apaşlar grubunun kurucularından müzisyen Mehmet Soyarslan ise “1 ay evvel görüştük, devamlı beste yapardı ve bana bestelerini telefondan gönderirdi. Sürekli iletişim halindeydik.Çok anımız var. Müziği çok seven bir insandı. Erkin Koray’ı çok severdi. İnsanları birbirine yaklaştıran, sevgi dolu bir insandı” diye konuştu.