Apex için hazırlıklar sürüyor: Charlize Theron'un partneri belli oldu

Yönetmenliğini Baltasar Kormakur'un üstlendiği ve dijital platformda yayınlanacak olan Apex adlı film için hazırlıklar sürüyor.

Hollywood Reporter'ın haberine göre; gerilim filminde başrol oynayacak Charlize Theron'un partneri belli oldu. İngiltere doğumlu Taron Egerton, Apex'in kadorusuna dahil oldu.

Altın Küre ödüllü Taron Egerton, filmde; Theron'un oynadığı karakteri takip eden psikopatı canlandıracak.

Detayları gizli tutulan film, Theron'un canlandırdığı bir kaya tırmanıcısı ve adrenalin bağımlısının, çıktığı keşif gezisinde peşindeki tek tehlikenin vahşi doğa olmadığını öğrenmesini konu alıyor.