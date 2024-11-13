Apex için hazırlıklar sürüyor: Charlize Theron'un partneri belli oldu
Yönetmen koltuğunda Baltasar Kormakur'un oturduğu Apex filmi için hazırlıklar sürüyor. Filmin başrolünde yer alan Charlize Theron'un partneri açıklandı.
Yönetmenliğini Baltasar Kormakur'un üstlendiği ve dijital platformda yayınlanacak olan Apex adlı film için hazırlıklar sürüyor.
Hollywood Reporter'ın haberine göre; gerilim filminde başrol oynayacak Charlize Theron'un partneri belli oldu. İngiltere doğumlu Taron Egerton, Apex'in kadorusuna dahil oldu.
Altın Küre ödüllü Taron Egerton, filmde; Theron'un oynadığı karakteri takip eden psikopatı canlandıracak.
Detayları gizli tutulan film, Theron'un canlandırdığı bir kaya tırmanıcısı ve adrenalin bağımlısının, çıktığı keşif gezisinde peşindeki tek tehlikenin vahşi doğa olmadığını öğrenmesini konu alıyor.
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