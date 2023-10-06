Ara Güler arşivinden "Renkli Anadolu" sergisi açıldı

Ara Güler’in uzun yıllar boyunca Anadolu’ya yaptığı gezilerden derlenen ve renkli fotoğraflarına yer verilen "Renkli Anadolu" sergisi, Ara Güler Müzesi’nde sanat severlerle buluşuyor.
"Renkli Anadolu" sergisi bugün Ara Güler Müzesi’nde ziyarete açıldı
"Renkli Anadolu", Ara Güler’in yaşadığı topraklara ve insanına olan bağlılığına dair pek çok ipucu barındırıyor. Kimisi artık var olmayan sokaklar, yapılar ve insanlar Ara Güler’in fotoğraflarında yeniden hayat bulurken bu coğrafyanın ve üzerinde var olmuş kültürlerin bolluğu ve zenginliğine dair bizlere yeniden bir hatırlatma yapıyor. Renkli fotoğrafçılığın dünyada talep görmeye başladığı dönemlerde bu değişime ayak uyduran Ara Güler’in sergide yer alan ve bazıları ilk defa görülecek 89 adet fotoğrafı 1957 ve 2003 yılları arasına yayılıyor.
Türkiye’de kültür ve sanata önemli katkılar sağlayan Doğuş Grubu’nun, Ara Güler ile iş birliği sonucu hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi’nin yeni sergisi “Renkli Anadolu”, 6 Ekim 2023- 7 Nisan 2024 tarihleri arasında, Pazartesi günleri hariç Salı-Cumartesi 10:00-18:00, Pazar 12:00-18:00 saatlerinde Bomontiada’da ziyaret edilebilir.
Ara Güler Müzesi Yayınları tarafından sergi ile eş zamanlı hazırlanan ve aynı ismi taşıyan ‘’Renkli Anadolu’’ kitabı, bomontiada ve Galataport İstanbul’daki Ara Güler Müzesi dükkanlarından temin edilebilir. Ayrıca sergiye özel bir müzik seçkisi hazırlayan Radyo Voyage, ‘’Renkli Anadolu’’ fotoğraflarının müzikle harmonisini de dinleyicinin beğenisine sunuyor.
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