Ara Güler'in fotoğraflarından oluşan İstanbul sergisi Bulgaristan'da açılacak

Ara Güler'in fotoğraflarından oluşan İstanbul sergisi 23 Aralık'tan itibaren Sofya Synthesis Gallery'de sanatseverlerle buluşacak.

Ara Güler'in fotoğraflarından oluşan İstanbul sergisi Bulgaristan'da açılacak

Usta fotoğrafçı Ara Güler'in arşivinden 52 adet siyah beyaz fotoğrafın yer aldığı "İstanbul" sergisi, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da açılacak. Ara Güler Müzesinden yapılan açıklamaya göre, Güler'in arşivindeki fotoğraflardan oluşan sergi, 23 Aralık'tan itibaren Sofya Synthesis Gallery'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak. , 25 Ocak'ta "Islık Çalan Adam" belgeseli ve Ara Güler'in "Kahramanın Sonu" adlı kısa filminin gösterimiyle sonlanacak.

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