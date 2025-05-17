Ara Güler'in hayatı film oluyor

Fotoğrafları, araştırmaları ve yazılarıyla Türkiye’de sayısız iz bırakan Ara Güler'in hayatı beyazperdeye taşınıyor.

Ara Güler'in hayatı film oluyor

Sanatıyla İstanbul'u, Anadolu'yu ve Türkiye'nin insanlarını dünyaya tanıtan, dünyayı da çektiği fotoğraflar ve gerçekleştirdiği röportajlarla Türkiye'ye aktaran 'in hayatı film oluyor.

2018 yılında hayatını kaybeden Güler'i anlatacak film, "Merhaba" başlığıyla izleyiciyle buluşacak.

, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilk ortak uzun metrajlı film prodüksiyonu olma özelliği taşıyor. Aynı zamanda film, iki ülke arasında dostluk ve kültürel işbirliğinin simgesi olarak dünyasında güçlü bir köprü kurmayı hedefliyor.

Ara Güler'in hayatı film oluyor - 1

Bu yıl 78. kez düzenlenen 2025 Cannes Festivali kapsamında "Marche du Film" bölümünde tanıtılacak olan proje, Kara Kedi Film ve Luys Media işbirliğiyle geliştirilirdi.

Ermenistan'daki yapım ortakları ise Anso Film ile yapımcılar Ani Galstyan ve Hovhannes Galstyan olarak açıklandı.

Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Ela Alyamaç ve Aren Perdeci üstleniyor. İkili, senaryo çalışmalarına bizzat 'in sağlığında ve onun isteği doğrultusunda başlamıştı.

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Senaryo geliştirme ve arşiv çalışmaları ise Doğuş Grubu'na bağlı Arşiv ve Araştırma Merkezi'nde titizlikle yürütülmüştü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Müdürlüğü desteğiyle hayata geçirilen proje, TRT 12 Punto'da da ünlü yönetmen Pawel Pawlikowski'nin jüri başkanlığı yaptığı seçkide ön alım ödülüne layık görülmüştü.

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