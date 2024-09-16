Sinema klasiği Arabistanlı Lawrence dizi oluyor

Daha önce "Yıldız Geçidi", "Kurtuluş Günü", "Yarından Sonra", "2012" gibi filmlere imza atan yönetmen Roland Emmerich, sinema klasiği “Arabistanlı Lawrence”ın yeniden yapımı üzerinde çalışıyor.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre; Emmerich "In Arabia" adlı projeyi üç sezonluk bir dizi olarak oluşturmayı hedefliyor.

Bunu uzun süredir yapmak istediğini açıklayan Emmerich diziyi Anthony McCarten ile birlikte oluşturacak.