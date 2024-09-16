Sinema klasiği Arabistanlı Lawrence dizi oluyor

Kıyamet temalı filmleriyle tanınan Roland Emmerich, 1962 yapımı "Arabistanlı Lawrence"ı diziye uyarlamak için kolları sıvadı.

Sinema klasiği Arabistanlı Lawrence dizi oluyor

Daha önce "Yıldız Geçidi", "Kurtuluş Günü", "Yarından Sonra", "2012" gibi filmlere imza atan yönetmen Roland Emmerich,  klasiği “Arabistanlı Lawrence”ın yeniden yapımı üzerinde çalışıyor.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre; Emmerich "In Arabia" adlı projeyi üç sezonluk bir olarak oluşturmayı hedefliyor.

Bunu uzun süredir yapmak istediğini açıklayan Emmerich diziyi Anthony McCarten ile birlikte oluşturacak.

Sinema klasiği Arabistanlı Lawrence dizi oluyor - 1

Öte yandan başrollerinde Peter O'Toole, Alec Guinness ve Omar Sharif'in yer aldığı, Davide Lean imzalı yaklaşık dört saatlik "Arabistanlı Lawrence" şimdiye kadar yapılmış en iyi filmlerden biri olarak kabul ediliyor.

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