Aras Bulut İynemli'nin 'Atatürk' dizisinden ilk görüntüler yayınlandı

Çukur ve İçerde gibi başarılı yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı 'Atatürk' dizisinden ilk görüntüler yayınlandı.

Aras Bulut İynemli'nin 'Atatürk' dizisinden ilk görüntüler yayınlandı

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Aras Bulut İynemli'nin başrolde olduğu Atatürk dizisinde Zübeyde Hanım'ı Songül Öden canlandıracak

Aras Bulut İynemli'nin başrolde olduğu Atatürk dizisinde Zübeyde Hanım'ı Songül Öden canlandıracak

Cumhuriyet'in 100. yılında yayınlanması planlanan Mustafa Kemal Atatürk projesinde Atatürk'ü canlandıran oyuncu Aras Bulut İynemli'nin ilk görüntüsü paylaşıldı. 29 Ekim'e özel yayınlanan ilk fragmanda, İynemli ilk kez Atatürk olarak görüldü. Kadrosunda Mehmet Günsür, Songül Öden ve Sarp Akkaya'nın yer aldığı Disney+ dizisinin yayınlanan teaser'ı sosyal medyada çok konuşuldu.

Aras Bulut İynemli'nin 'Atatürk' dizisinden ilk görüntüler yayınlandı - 1

Ünlü oyuncu, diziyle ilgili yaptığı paylaşıma "Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, bulunur elbet kurtaracak bahtı kara maderini" notunu düştü.

Aras Bulut İynemli'nin 'Atatürk' dizisinden ilk görüntüler yayınlandı - 2

, gelecek yıl seyirciyle buluşacak ancak yayın tarihi henüz açıklanmadı.

Aras Bulut İynemli'nin 'Atatürk' dizisinden ilk görüntüler yayınlandı - 3

Dizinin kadrosuna son olarak dünyada büyük bir fenomen haline gelen La Casa de Papel'den bir isim katılmıştı. WebTekno’nun haberine göre, La Casa de Papel'in sevilen oyuncusu Darko Peric, Atatürk dizisinin kadrosuna dahil oldu. 45 yaşındaki oyuncunun, nasıl bir karakter canlandıracağı henüz bilinmiyor.

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