Aras Bulut İynemli'nin 'Atatürk' dizisinden ilk görüntüler yayınlandı

Cumhuriyet'in 100. yılında yayınlanması planlanan Mustafa Kemal Atatürk projesinde Atatürk'ü canlandıran oyuncu Aras Bulut İynemli'nin ilk görüntüsü paylaşıldı. 29 Ekim'e özel yayınlanan ilk fragmanda, İynemli ilk kez Atatürk olarak görüldü. Kadrosunda Mehmet Günsür, Songül Öden ve Sarp Akkaya'nın yer aldığı Disney+ dizisinin yayınlanan teaser'ı sosyal medyada çok konuşuldu.

Ünlü oyuncu, diziyle ilgili yaptığı paylaşıma "Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, bulunur elbet kurtaracak bahtı kara maderini" notunu düştü.



Dizi, gelecek yıl seyirciyle buluşacak ancak yayın tarihi henüz açıklanmadı.

Dizinin kadrosuna son olarak dünyada büyük bir fenomen haline gelen La Casa de Papel'den bir isim katılmıştı. WebTekno’nun haberine göre, La Casa de Papel'in sevilen oyuncusu Darko Peric, Atatürk dizisinin kadrosuna dahil oldu. 45 yaşındaki oyuncunun, nasıl bir karakter canlandıracağı henüz bilinmiyor.