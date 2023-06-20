Araştırma: Hit şarkıları yapay zeka ile önceden tespit etmek mümkün

Bilim insanları, istatistiksel ve makine öğrenimi yöntemlerini kullanarak popüler olabilecek şarkıların yapay zeka ile tespit edilebileceğini öngördü. New Atlas sitesinin haberine göre, araştırmada, vücutlarına ritim ve PPG kalp ritmi sensörü takılan 18 ila 57 yaşları arasındaki 33 deneğe, müzik yayıncıları tarafından seçilen yakın dönemde piyasaya çıkmış 24 parça dinlettirildi.



POPÜLER OLUP OLMAYACAĞI TAHMİN EDİLEBİLİR

İşitsel deneyin ardından katılımcılar, dinledikleri şarkılar hakkında rahatsız edici olup olmadığı, daha önce duyup duymadıkları ve muhtemelen arkadaşlarına tavsiye edip etmeyecekleri gibi soruları yanıtladı. Katılımcıların nöral (sinirsel) tepkilerini farklı türlerden 24 şarkı dinleterek inceleyen araştırmacılar, istatistiksel ve makine öğrenimi yöntemlerini kullanarak yapay zeka ile hit şarkıların önceden tespit edilebileceği bulgusuna ulaştı.

