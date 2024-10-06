Araştırmacı yazar Ali Haydar Öztürk vefat etti (Ali Haydar Öztürk kimdir?)

Necip Fazıl Kısakürek'in en yakın dava ve ev arkadaşlarından olan Öztürk, Milli Görüş hareketinin kurucu isimlerindendi.



Öztürk, 1931'de Şanlıurfa'da doğdu. Şanlıurfa Lisesi ve Teknik Okul'dan mezun olan yazar bir süre ticaretle uğraştı. Çeşitli firmalarda müşavirlik yaptı ve yönetim kurulu başkanlığında bulundu.



"Büyük Doğu" dergisinin çıkmasına katkıda bulundu



Lise yıllarında "Büyük Doğu" dergisinden etkilenerek, İstanbul'a Necip Fazıl Kısakürek'in yanına gelen Öztürk, Kısakürek'in farklı dönemlerde yayımladığı "Büyük Doğu" dergisinin çıkmasına katkıda bulundu.



Bir süre ABD'de bulunan Öztürk, 1968'den itibaren çeşitli şehirlerde konferanslar verdi. Uzun süre İstanbul ve Ankara'da kaldıktan sonra 1997'de Aydın'a yerleşen Ali Haydar Öztürk, Aydın'da 2003'ten sonra "Kültür ve Sanatta Aydın" ve "İdare" dergilerinin genel koordinatörlüğünü üstlendi.



Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği ile Menderes Yüksek Öğretim ve Bilim Vakfı kurucuları arasında yer alan Öztürk, ayrıca Mehmet Akif Vakfı, Türkiye Yazarlar Birliği ve Aydınlar Ocağı üyesiydi.



Milli Nizam ve Milli Selamet partilerinin de İzmir bölge kurucularından olan Öztürk, 1973 ve 1977 seçimlerinde Muğla ve Aydın'dan milletvekili adayı oldu. Yine aynı yıllarda Komünizmle Mücadele Derneğinin genel sekreterliği görevini yürüttü.



Öztürk'ün yazıları "Bugün", "Mücadele", "Milli Gazete" ve "Yeni Şafak" gazetelerinde, kendisinin çıkardığı "Türk Ruhu" dergisinin yanı sıra "Hilal", "Tohum" ve "Tek Yol" dergilerinde okurla buluştu.