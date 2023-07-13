Argos in Cappadocia’nın Vadi Yaz Konser Serileri Yeni Türkü ile devam ediyor

Kapadokya’nın büyülü coğrafyasında farklı bir konaklama deneyimi sunan Argos in Cappadocia, ev sahipliği yaptığı kültür sanat programlarıyla ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Otel içerisinde yer alan Vadi Sahnesi’nde, birbirinden özel sanatçıları ağırlayacak “Argos Akustik Geceleri” açık hava yaz konser serilerinde Yeni Türkü ve Evrencan Gündüz Volkswagen sponsorluğunda sanatseverlerle buluşacak.



Geleneksel Türk müziğine kattığı modern dokunuşlarla zamansız müziğin ismi Yeni Türkü, 22 Temmuz’da yıldızların altında en unutulmaz ve dillerden düşmeyen şarkılarını Vadi Sahnesi’nde seslendirecek.



Repertuarında birçok farklı müzik türüne yer veren, son dönemin en sevilen sanatçılarından Evrencan Gündüz, 26 Ağustos’ta Vadi Sahnesi’nde en güzel şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz bir konser deneyimi yaşatacak. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun