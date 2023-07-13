Argos in Cappadocia’nın Vadi Yaz Konser Serileri Yeni Türkü ile devam ediyor

Argos in Cappadocia, yaz ayları boyunca düzenlediği konserlerle tarih ve doğayı müzik ile bir araya getiriyor. Güvercinlik Vadisi’nin kalbinden tüm Kapadokya’ya yayılacak eğlence ve müzik dolu bir atmosferde 22 Temmuz’da Yeni Türkü ve 26 Ağustos’ta Evrencan Gündüz sahne alacak.

Argos in Cappadocia’nın Vadi Yaz Konser Serileri Yeni Türkü ile devam ediyor

’nın büyülü coğrafyasında farklı bir konaklama deneyimi sunan Argos in Cappadocia, ev sahipliği yaptığı kültür sanat programlarıyla ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Otel içerisinde yer alan Vadi Sahnesi’nde, birbirinden özel sanatçıları ağırlayacak “Argos Akustik Geceleri” açık hava yaz konser serilerinde Yeni Türkü ve Evrencan Gündüz Volkswagen sponsorluğunda sanatseverlerle buluşacak. 

Geleneksel Türk müziğine kattığı modern dokunuşlarla zamansız müziğin ismi Yeni Türkü, 22 Temmuz’da yıldızların altında en unutulmaz ve dillerden düşmeyen şarkılarını Vadi Sahnesi’nde seslendirecek. 

Argos in Cappadocia’nın Vadi Yaz Konser Serileri Yeni Türkü ile devam ediyor - 1

Repertuarında birçok farklı türüne yer veren, son dönemin en sevilen sanatçılarından Evrencan Gündüz, 26 Ağustos’ta Vadi Sahnesi’nde en güzel şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz bir konser deneyimi yaşatacak.

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