Ariana Grande, Robert De Niro aynı filmde
Wicked filmindeki rolüyle beğeni toplayan Amerikalı şarkıcı Ariana Grande'nin yeni rolü beli oldu.
Ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin yeni rolü belli oldu. 31 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı Meet the Parents 4 (Zor Baba 4) filminde rol alacak. Filmde Ben Stiller ve Robert De Niro başrolleri paylaşıyor. Serinin dördüncü filmine dair detaylar gizli tutuluyor. John Hamburg ise filmin yönetmen koltuğunda oturacak.
Film, 25 Kasım 2026'da vizyona girecek.
Wicked (2024)
Wicked filmindeki "Glinda" performansıyla Oscar'a aday gösterien şarkıcı, Wicked: For Good ile izleyiciyle buluşacak.
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