Ariana Grande, Robert De Niro aynı filmde

Ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin yeni rolü belli oldu. 31 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı Meet the Parents 4 (Zor Baba 4) filminde rol alacak. Filmde Ben Stiller ve Robert De Niro başrolleri paylaşıyor. Serinin dördüncü filmine dair detaylar gizli tutuluyor. John Hamburg ise filmin yönetmen koltuğunda oturacak.

Film, 25 Kasım 2026'da vizyona girecek.

