Ariana Grande'den yeni albümü Eternal Sunshine hakkında paylaşım

İlk albümü "Yours Truly" ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan ABD'li şarkıcı Ariana Grande, yeni albümü Eternal Sunshine'ı geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu.



Ünlü şarkıcı, 8 Mart'ta müzikseverlerle buluşacak olan yedinci albümüne dair yeni bir paylaşım yaptı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Ariana Grande (@arianagrande)'in paylaştığı bir gönderi Grande, Eternal Sunshine için alternatif bir kapak ve parça listesinin bir kısmını açıkladı.



Albümün 13 şarkıdan oluşacağını ortaya koyan ünlü isim, "Eternal Sunshine" albümdeki 5. şarkı olacağı; yayımlanan ilk single "Yes, And?" ise albümün 9. parçası olacağı ortaya çıktı. Öte yandan Jim Carrey hayranlığıyla bilinen Ariana Grande'nin yeni albümünün adının oyuncunun kült filmlerinden "Eternal Sunshine of the Spotless Mind"dan (2004) geldiği düşünülüyor. 2020'den beri albüm çıkarmayan şarkıcının son albümü "Positions" Billboard listelerinde 1. sıraya yerleşmişti.