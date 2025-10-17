Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun cenaze programı belli oldu

"İkinci Bahar", “Canım Ailem", "Muhteşem Yüzyıl", "Beyaz Melek" ve "Yabancı Damat" gibi birçok projede rol alan Arif Erkin Güzelbeyoğlu , 90 yaşında hayatını kaybetti.

BİRÇOK PROJEDE ROL ALDI



1935 yılında Gaziantep'te doğan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, eğitim hayatını Gaziantep'te tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Güzelbeyoğlu, vatani görevini bitirdikten sonra profesyonel olarak oyunculuğa adım attı.



Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda kariyerine başlayan ünlü isim, birçok tiyatro oyununda rol aldı. "İkinci Bahar" dizisiyle tanınan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, "Yabancı Damat" dizisinde canlandırdığı Memik Dede karakteriyle şöhreti yakaladı.



Sonrasında "Beyaz Melek", “Canım Ailem", "Muhteşem Yüzyıl" gibi yapımlarda rol alan Güzelbeyoğlu, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.