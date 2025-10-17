Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun cenaze programı belli oldu

"Yabancı Damat" dizisindeki "Memik Dede" karakteriyle hafızalarda yer edinen mimar, oyuncu ve müzisyen Arif Erkin Güzelbeyoğlu, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

"İkinci Bahar", “Canım Ailem", "Muhteşem Yüzyıl", "Beyaz Melek" ve "Yabancı Damat" gibi birçok projede rol alan , 90 yaşında hayatını kaybetti.

Usta oyuncunun programına dair detaylar belli oldu.

için yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde 10.00'da tören düzenlenecek.

Güzelbeyoğlu'nun cenazesi, öğle ezanını müteakip Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Yabancı Damat oyuncularından Memik Dede'ye veda

BİRÇOK PROJEDE ROL ALDI

1935 yılında Gaziantep'te doğan , eğitim hayatını Gaziantep'te tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Güzelbeyoğlu, vatani görevini bitirdikten sonra profesyonel olarak oyunculuğa adım attı.

Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda kariyerine başlayan ünlü isim, birçok tiyatro oyununda rol aldı. "İkinci Bahar" dizisiyle tanınan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, "Yabancı Damat" dizisinde canlandırdığı Memik Dede karakteriyle şöhreti yakaladı.

Sonrasında "Beyaz Melek", “Canım Ailem", "Muhteşem Yüzyıl" gibi yapımlarda rol alan Güzelbeyoğlu, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

