Arjantin'de 161 milyon yıllık kurbağa yavrusu fosili keşfedildi

Çin ve Arjantin'den araştırmacılar, Arjantin'in Santa Cruz eyaletinde, Jura döneminden kalma 161 milyon yıllık dev kurbağa yavrusu fosili keşfetti.



Kumtaşına gömülü halde bulunan kalıntıların oldukça iyi korunduğunu belirten uzmanlar, iribaşın kafatası, omurgası hatta göz ve sinirler gibi bazı yumuşak dokularının da bozulmadan kaldığını ifade etti.



Çalışmanın yazarlarından Maimonides Üniversitesinden biyolog Mariana Chuliver, fosilin, kayıtlara geçen en eski kurbağa yavrusu fosili olduğunu dile getirerek, "Bu sadece bilinen en eski iribaş fosili değil, aynı zamanda en iyi şekilde korunmuş olanı. Bu da canlının beslenme ve yaşam tarzını anlamamızı sağlama açısından oldukça önemli." dedi.



İribaşın soyu tükenmiş "notobatrachus degiustoi" kurbağa türüne ait olduğunu ifade eden Chuliver, yavrunun anatomisinin, bugünün kurbağa türlerinden bazılarına çarpıcı şekilde benzediğini belirtti. Chuliver ayrıca, 16 santimetre uzunluğundaki fosilin, kurbağaların evrim sürecine ışık tutabileceğini kaydetti.



Keşfin detaylarına "Nature" dergisinde yer verildi.