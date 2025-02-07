Arjantin'de kaybolmuştu: Oyuncu Nedim Serkan Durak hayatını kaybetti

Bir süredir Arjantin’de yaşayan oyuncu Nedim Serkan Durak, geçtiğimiz günlerde kaybolmuştu. Ailesi ve yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyordu. Ancak Durak'tan üzen haber geldi. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; Durak’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada "Nazım dostu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nin eski emektarlarından sevgili Nedim Serkan Durak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Durak’ın son seyahati öncesinde Türkiye’den iki ve Buenos Aires’ten bir olmak üzere üç arkadaşına veda e-postası gönderdiği ve bu mesajlarda hayatına son vermeyi düşündüğünü yazdığı iddia edildi.