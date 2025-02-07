Arjantin'de kaybolmuştu: Oyuncu Nedim Serkan Durak hayatını kaybetti
Bir süre önce Arjantin'de kaybolan oyuncu Nedim Serkan Durak'tan acı haber geldi. Durak'ın hayatını kaybettiği, Nazım Hikmet Kültür Merkezi tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.
Bir süredir Arjantin’de yaşayan oyuncu Nedim Serkan Durak, geçtiğimiz günlerde kaybolmuştu. Ailesi ve yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyordu. Ancak Durak'tan üzen haber geldi.
Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; Durak’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Açıklamada "Nazım dostu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nin eski emektarlarından sevgili Nedim Serkan Durak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadeleri yer aldı.
Durak’ın son seyahati öncesinde Türkiye’den iki ve Buenos Aires’ten bir olmak üzere üç arkadaşına veda e-postası gönderdiği ve bu mesajlarda hayatına son vermeyi düşündüğünü yazdığı iddia edildi.
Arjantin'den bir arkadaşı Nedim Serkan Durak'ın 1 Şubat'ta And Dağları'na gittiği yönünde mail attığını söyleyerek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Merhaba, fotoğraftaki arkadaşımızın adı Nedim Serkan Durak'tır. Yaklaşık 2 yıldır Arjantin'de yaşıyor. Kendisinden en son haber aldığımızda Mendoza şehrindeydi. 1 Şubat 2025'te şöyle bir mektup yazdı; "Vedalaştıktan sonra And Dağları'na doğru yola çıktık." O tarihten bu yana kendisinden haber alamadık."
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