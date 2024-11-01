Armie Hammer oyunculuğa dönüyor
Birçok kadına cinsel içerikli ve yamyamlık fantezileri içeren mesajlar attığı iddialarıyla gündeme gelen ABD’li oyuncu Armie Hammer, üç yılın ardından setlere geri dönüyor.
2021'de hakkında çıkan cinsel taciz iddiaları ve yamyamlık söylentilerinin ardından oyunculuğa geri dönüyor. Armie Hammer, bağımsız film "Frontier Crucible" ile setlere dönecek.
Çekimler gelecek ay Arizona'da başlayacak olan filmde, Thomas Jane de rol alacak.
Hammer ve Jane'in iki kanun kaçağını canlandıracağı yapımda; Myles Clohessy, Zane Holtz, Mary Stickley, Jonah Kagen, Eli Brown ve Eddie Spears gibi isimler de yer alıyor.
Film, 1870'lerde tehlikeli Arizona sınırında yol alan eski bir askerin, bir kanun kaçağı üçlüsü, bir kadın ve onun yaralı eşiyle gönülsüzce bir araya gelmesine odaklanıyor.
HAYATI DEĞİŞTİ
"The Social Network" filmiyle tanınan Armie Hammer, kariyerine “The Man from U.N.C.L.E.”, “The Lone Ranger”, “Nocturnal Animals" ve “Call Me by Your Name” gibi filmlerle devam etti.
Ancak Hammer’ın hayatı 2021 yılında ortaya çıkan cinsel içerikli mesajlar nedeniyle bir anda değişmişti.
Ünlü oyuncunun eski sevgilisi Courtney Vucekovich, söz konusu mesajların sürpriz olmadığını söylemişti. İlişkileri sırasında Hammer’ın bazı tuhaf davranışlarının olduğunu ancak bunların üstüne tekrar düşünmediğini ve görmezden geldiğini belirten Vucekovich "Kaburgamı kırmak ve barbeküde pişirip yemek istedi" açıklamasında bulunmuştu.
Aktör bunun ardından tecavüz ve istismarla da suçlandı. Hammer ve avukatları iddiaları yalanlasa da ünlü oyuncunun kariyeri durakladı.
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