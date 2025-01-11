Armie Hammer'ın yeni projesi belli oldu

2021'de hakkında çıkan cinsel taciz iddiaları ve yamyamlık söylentilerinin ardından oyunculuğa geri dönüyor. Armie Hammer, 27 Ocak'ta Hırvatistan'da çekimlerine başlanması planlanan gerilim filmi The Dark Knight'ta başrolü üstlenecek. Variety'nin haberine göre; Hammer, Uwe Boll'un imzalı filmde suçluları avlamak için yola çıkarken adaleti kendi ellerine alan Sanders adlı karakteri canlandıracak. 59 yaşındaki yönetmen Uwe Boll, yeni projesiyle ilgili "The Dark Knight'ın hikayesi daha güncel bir konu olamazdı ve bu mükemmel oyuncu kadrosuyla onu hayata geçireceğim için heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

HAYATI DEĞİŞTİ



"The Social Network" filmiyle tanınan Armie Hammer, kariyerine “The Man from U.N.C.L.E.”, “The Lone Ranger”, “Nocturnal Animals" ve “Call Me by Your Name” gibi filmlerle devam etmişti.



Ancak Hammer’ın hayatı 2021 yılında ortaya çıkan cinsel içerikli mesajlar nedeniyle bir anda değişti.

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