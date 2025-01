Armie Hammer'ın yeni projesi belli oldu

HAYATI DEĞİŞTİ



"The Social Network" filmiyle tanınan Armie Hammer, kariyerine “The Man from U.N.C.L.E.”, “The Lone Ranger”, “Nocturnal Animals" ve “Call Me by Your Name” gibi filmlerle devam etmişti.



Ancak Hammer’ın hayatı 2021 yılında ortaya çıkan cinsel içerikli mesajlar nedeniyle bir anda değişti.