Armin Van Buuren İstanbul’a geliyor

Ultra Music, Tomorrowland, Untold gibi dünyaca ünlü festivallerde headliner olan DJ Armin Van Buuren, Grammy ödülünün yanı sıra 5 kez dünyanın en iyi DJ’i ödülünün sahibi oldu.



Armın Van Buuren, 22 Eylül 2023 Cuma gecesi Doğuş Yayın Grubu medya sponsorluğunda Lifepark Sahnesi’nde dinleyicileri ile buluşacak. Biletler sadece www.passo.com.tr ve Passo Mobil'de.