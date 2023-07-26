Armin Van Buuren İstanbul’a geliyor

Ünlü Hollandalı DJ Armin Van Buuren uzun bir aranın ardından İstanbul'a geliyor. Doğuş yayın Grubu medya sponsorluğunda müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Armin Van Buuren'in konseri 22 Eylül'de gerçekleşecek.
7 yıl aranın ardından NEO Events ve Stellar Co organizasyonuyla İstanbul’a gelecek olan Armin Van Buuren’in biletleri dün satışa çıktı. Ön satışa açılan kampanyalı biletler müzikseverlerin yoğun talebiyle kısa sürede tükendi.
Ultra Music, Tomorrowland, Untold gibi dünyaca ünlü festivallerde headliner olan DJ Armin Van Buuren, Grammy ödülünün yanı sıra 5 kez dünyanın en iyi DJ’i ödülünün sahibi oldu.
Armın Van Buuren, 22 Eylül 2023 Cuma gecesi Doğuş Yayın Grubu medya sponsorluğunda Lifepark Sahnesi’nde dinleyicileri ile buluşacak. Biletler sadece www.passo.com.tr ve Passo Mobil'de.
- Etiketler :
- Haberler -
- Müzik
- Konser
- N-Life
- N-Life Kültür&Sanat