Arnold Schwarzenegger çocuklarıyla ortak projeye göz kırptı

Arnold Schwarzenegger, galaya çocukları Patrick, Christopher, Christina, Katherine ve Joseph ile katıldı. Bu aile buluşması, ''Arnold Schwarzenegger, çocuklarıyla birlikte bir projede mi yer alacak?'' sorusunu akıllara getirdi. Ünlü aktör, kendisi gibi oyuncu olan iki çocuğu Patrick (31) ve Joseph (27) ile birlikte kamera karşısına geçmeye sıcak baktığını dile getirdi.

Schwarzenegger, People dergisine verdiği röportajda, “Çocuklarımla bir projede yer almak isterim, evet. Ama bunun için gerçekten iyi bir senaryo gerekir” dedi. Hangi türde bir yapımda rol almak istediği sorulduğunda ise “Fark etmez. Aksiyon da olabilir, komedi de. Yeter ki insanları eğlendirebilelim” ifadelerini kullandı.



Patrick, kısa süre önce The White Lotus dizisinin 3. sezonunda dikkat çeken bir rolle çıkış yaparken, Joseph geçen yıl Morgan Freeman ile birlikte Gunner filminde rol almıştı.

