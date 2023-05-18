Arnold Schwarzenegger: Terminatör serisi benim için bitti

"BENİM İÇİN BİTTİ"



The Hollywood Reporter'a konuşan oyuncu, "Terminatör serisi bitmedi. Benim için bitti. Terminatör söz konusu olduğunda dünyanın farklı bir temayla devam etmek istediği mesajını aldım. Bu mesaj yüksek sesle ve açıkça dile getirildi. Birilerinin harika bir fikirle ortaya çıkması gerekiyor" dedi.

Schwarzenegger, "İlk üç film harikaydı. 4. filmde vali olduğum için yer almadım. Sonra korkarım ki 5 (Genisys) ve 6 (Kara Kader) da başarılı olamadı. Bunu önceden biliyorduk çünkü iyi yazılmamışlardı" ifadelerini kullandı.

YENİ AKSİYON FİLMİ YOLDA



Öte yandan oyuncu, Cehennem Melekleri 4 filminin yöenetmeni Scott Waugh ile yeni bir aksiyon filminde buluşmaya hazırlanıyor. "Breakout" adlı filmde rol almaya hazırlanan 75 yaşındaki oyuncu, Scott Waugh ile bir araya geldiği projede oğlunu hapishaneden kurtarmaya çalışan bir babayı canlandıracak. Bir dönem Kaliforniya Eyaleti Valisi olarak görev yapan ünlü oyuncu, Terry Reynolds rolüyle uzun bir aranın ardından izleyiciyle buluşacak.

