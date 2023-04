Arnold Schwarzenegger yeni aksiyon filmiyle oyunculuğa geri dönüyor

OĞLUNU KURTARMAYA ÇALIŞAN BİR BABA



"Breakout" adlı filmde rol almaya hazırlanan 75 yaşındaki oyuncu, Scott Waugh ile bir araya geldiği projede oğlunu hapishaneden kurtarmaya çalışan bir babayı canlandıracak. Bir dönem Kaliforniya Eyaleti Valisi olarak görev yapan ünlü oyuncu, Terry Reynolds rolüyle uzun bir aranın ardından izleyiciyle buluşacak.

KİTAP ÇIKARIYOR



Öte yandan, oyuncu "Be Useful: Seven Tools For Life" adındaki kitabında hakkında bilinmeyenleri paylaşmaya hazırlanıyor.

Yıl sonuna doğru kitabını piyasaya çıkaracağını duyuran 75 yaşındaki oyuncu, kitabı için "Babam hep işe yarayan bir insan olmamı öğütlerdi. İnsanlar, onlara verdiğim tavsiyelerin işe yaradığını söylediğinde hayat felsefemin ve kurallarımın yararlı olduğunu gördüm" dedi.