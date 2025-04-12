Arnold Schwarzenegger'ın oğlu: Babamla bir filminde oynamak istiyorum

James Cameron'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Terminatör serisiyle tanınan Arnold Schwarzenegger adını Hollywood'un en iyi oyuncuları arasına yazdırdı.

Aktörün oğlu Patrick de babasının izinden gidiyor. The White Lotus dizisindeki rolüyle şu sıralar oldukçta popüler olan Patrick Schwarzenegger, babasıyla bir filmde rol almak istediğini söyledi.



The Hollywood Reporter'a konuşan 31 yaşındaki oyuncu, "Kesinlikle bir aksiyon filminde rol almak yapmak istiyorum. Yani ilerideki hedefim bu tür şeyler yapmak. Benim için doğru şeyse bunu yapmayı çok isterim. Babamla konuştum ve ona da uyarsa bunu yapmayı çok istediğimi söyledim. Daha önce hiç istememiştm ama şimdi kariyerimde yaptığım bazı işler var. Babamla çalışırken kendimi rahat hissedebileceğim noktaya geldiğimi hissediyorum."

