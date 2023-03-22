Arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu  depremzedeler için sahnede

Arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bestelediği "Mukavemet" isimli eserini, İzmir'de afetzedeler yararına vereceği konserde ilk kez dinleyicilerle buluşturacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenler için başlatılan "Bir Kira Bir Yuva" kampanyası kapsamında arp sanatçısı Pancaroğlu ve flüt sanatçısı Elif Yurdakul, 23 Mart'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sevilen eserleri afetzedeler için seslendirecek.

Konserin hazırlıklarını sürdüren Şirin Pancaroğlu, depremden sonra gönüllü olarak yardım amaçlı konserler organize ettiklerini söyledi. İzmir'deki konserlerde de konser biletinin yanı sıra bağış bileti seçeneği bulunduğunu belirten Pancaroğlu, konserini duyurduğu dünyanın dört bir yanından meslektaşlarının da bilet alarak depremzedelere destek verdiğini aktardı.



Pancaroğlu, konserde farklı zaman ve coğrafyalardan da eserlerin yer alacağını, repertuvarda kulağa hoş gelen melodilere ağırlık vereceklerini sözlerine ekledi.