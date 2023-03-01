Art Dubai'nin 16. edisyonu ön gösterimle kapılarını açtı

Uluslararası sanat dünyasının en önemli fuarlarından biri olan Art Dubai'ye 43 ülkeden 130'dan fazla galeri katıldı.



Açılış toplantısında konuşan Art Dubai Direktörü Benedetta Ghione, fuarın her yıl yenilikler sunmaya çalıştığını belirtti.

Bu yılın geniş programının, etkinliğin, bölgenin yaratıcı endüstrileri için bir buluşma noktası olma rolünü tam olarak yansıttığını aktaran Ghione, "Bağımsız bir kuruluş olarak, Dubai'deki yaratıcı ekonomi için bir katalizör, büyük beyinleri bir araya getiren ve bu canlı ekosisteme katkı sunan kültürel bir yapıyız" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEN KATILAN GALERİLERİN SEÇKİLERİ GERÇEKTEN ÇOK BAŞARILI"

Sanat Direktörü Pablo del Val, etkinlikte 6 kıtadan 130'un üzerinde çağdaş, modern ve dijital galerinin yer aldığını söyledi.



Covid-19 salgınının etkisini yitirdiği ve sanatçıların eserleriyle geleceğe bakabildiği böyle bir sanat fuarında bulunmanın heyecan verici olduğunu dile getiren Val, Art Dubai'nin uluslararası koleksiyonlarda yeterince temsil edilmeyen bölgeler için bir fırsat sunduğuna işaret etti.