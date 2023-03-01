Art Dubai'nin 16. edisyonu ön gösterimle kapılarını açtı

Uluslararası sanat dünyasının en önemli fuarlarından biri olan Art Dubai'ye 43 ülkeden 130'dan fazla galeri katıldı.
Açılış toplantısında konuşan Art Dubai Direktörü Benedetta Ghione, fuarın her yıl yenilikler sunmaya çalıştığını belirtti.
Bu yılın geniş programının, etkinliğin, bölgenin yaratıcı endüstrileri için bir buluşma noktası olma rolünü tam olarak yansıttığını aktaran Ghione, "Bağımsız bir kuruluş olarak, Dubai'deki yaratıcı ekonomi için bir katalizör, büyük beyinleri bir araya getiren ve bu canlı ekosisteme katkı sunan kültürel bir yapıyız" diye konuştu.
"TÜRKİYE'DEN KATILAN GALERİLERİN SEÇKİLERİ GERÇEKTEN ÇOK BAŞARILI"
Sanat Direktörü Pablo del Val, etkinlikte 6 kıtadan 130'un üzerinde çağdaş, modern ve dijital galerinin yer aldığını söyledi.
Covid-19 salgınının etkisini yitirdiği ve sanatçıların eserleriyle geleceğe bakabildiği böyle bir sanat fuarında bulunmanın heyecan verici olduğunu dile getiren Val, Art Dubai'nin uluslararası koleksiyonlarda yeterince temsil edilmeyen bölgeler için bir fırsat sunduğuna işaret etti.
Pablo de Val, şu değerlendirmede bulundu:
"Bu, bu yıl katılan galerilerin hem kalitesine hem de coğrafi dağılımına yansıyor. Batı dışı sanata yönelik artan ilgi ve iştahı, sanat dünyasının geleneksel merkezlerinin ötesindeki galerilerin güçlenmesini ve Art Dubai'nin burada oynadığı rolü vurgulamak istiyoruz. Örneğin bu yılki seçkide Türkiye'den 5 galeri yer alıyor ve bunlar Afrikalı yahut Asyalı farklı bakıştaki galerilerle diyalog fırsatı yakalıyorlar. Art Dubai olarak bu çoğulculuğu önemsiyoruz."
Türkiye'den katılan galerilerin seçkilerine de değinen Val, "Ana bölümde 76 galeri yer alıyor ve başvurular arasında seçim yapmak gerçekten zor oluyor. Ama Türkiye'den katılan galerilerin seçkileri gerçekten çok başarılı. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'den daha fazla heyecan verici proje başvurursa galerilerin sayıları artacaktır" diye konuştu.
GELİRİN YARISI DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANACAK
Val, Art Dubai'nin bilet satışından elde edilen gelirin yarısının Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremler için bağışlanacağını ifade ederek, "Türkiye ve Suriye ile kültürel olarak çok yakınız, elimizden ne geliyorsa onu yapmalıyız. Sanat topluluğu bu konularda duyarlı olmalı ve destek sunmalı" görüşünü dile getirdi.
Orta Doğu'nun önde gelen sanat fuarı olan Art Dubai'ye bu yıl Türkiye'den de 5 galeri katıldı.
Contemporary bölümünde Türkiye'den Zilberman Gallery, x-ist, Pilevneli, Dirimart ve Sanatorium yer alırken, yeni medya sanatçısı Refik Anadol da "Glacier Dreams" projesinin ilk fazını sunacak.
Madinat Jumeirah'da yapılacak fuarın ön izleme günleri bugün ve yarın, herkese açık olan günleri ise 3-5 Mart arasında sanatseverlerle buluşacak.