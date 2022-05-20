Art & Kids Fest Galataport İstanbul'da

Galataport İstanbul, misafirlerini ağırlamaya başladığı günden bu yana ev sahipliği yaptığı pek çok kültür ve sanat etkinliğine, Art & Kids Fest ile devam ediyor.

Saat Kulesi Meydanı’nda 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Art & Kids Fest Çocuk Sanat Festivali, birbirinden eğlenceli ve çocuk gelişimini destekleyen atölyeleri ile etkinliğe katılacak tüm çocuklara sanat ve sanatçılarla iç içe, eğitici ve öğretici deneyimler sunacak.



Türkiye’nin ilk sanat ve çocuk festivali olan, sanatın her dalını çocuklara özel deneyimlere dönüştüren ve Münhasır Fikirler organizasyonunda gerçekleştirilen Art & Kids Fest. hem eğlendiren hem eğiten yoğun içeriği ve çocuk gelişimini destekleyen atölyeleri ile Galataport İstanbul’da çocuklara neşeli deneyimler sunacak.



Art & Kids Fest kapsamında 0-13 yaş arası çocukları sanatla ve birbirinden değerli sanatçılarla buluşturacak olan Galataport İstanbul, çocuklara sanatla iç içe geçirecekleri iki gün vadediyor. Çocuklar, Türk resim sanatının önde gelen sanatçıları arasında yer alan Devrim Erbil, Ahmet Güneştekin ve Bubi ile resim atölyelerine katılabilecek ve Erin İlkcan Aslan ile kitlesel resim atölyesine de dahil olabilecekler. Bale ve dansa ilgi duyan çocuklar ise Tan Sağtürk Akedemi’nin Saat Kulesi Meydanı’nda kuracağı atölyelerinde kendilerini dansın ritmine bırakabilecekler. Galataport İstanbul’da düzenlenecek festivalde yer alacak isimler arasında oyuncu Bestemsu Özdemir ve dünyanın en iyi 15 sokak sanatçısından biri olan, ikonik kızgın pandaları ile tanınan ünlü grafiti sanatçısı Leo Lunatic de yer alıyor.



Tüm müzik atölyelerinin Doremusic Akademi tarafından gerçekleştirileceği seanslarda, çocukların bu alandaki yeteneklerinin de ortaya çıkarılması hedefleniyor. Sanatçı Eymen Aktel ise minik katılımcılara suyun önemini kendi üslubuyla aktaracak.



İSTANBUL’UN KÜLTÜR, SANAT VE TASARIMLA BULUŞMA NOKTASI



Galataport İstanbul, içinde barındırdığı İstanbul Modern ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ile sanatın Türkiye’deki en iyi örneklerine ev sahipliği yapıyor. Çok özel bir teknikle restore edilerek şehre geri kazandırılan, 1848 tarihli Tophane Saat Kulesi’ni ortasına alan Saat Kulesi Meydanı, eski ile yeniyi buluşturan, anları ve anıları sahiplenen bir simge olarak İstanbulluları ve şehrin ziyaretçilerini ağırlıyor.