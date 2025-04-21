Arzum Onan yıllar sonra oyunculuğa dönüyor
Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Arzum Onan, “Bi Umut” filmiyle oyunculuğa geri dönüyor. Onan, çekimleri Antalya’da başlayan filmde Fatma karakterine hayat veriyor.
Oyuncu Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini sürpriz bir kararla sonlandıran ve uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Arzum Onan, oyunculuğa dönüyor.
Arzum Onan, 16 yıl sonra “Bi Umut” filminde izleyici karşısına çıkacak.
Hastanede tesadüfen karşılaştığı, kimliği belirsiz; konuşamayan, felçi Rus gence 10 yıl boyunca annelik yapan Gülsüm Kabadayı’nın hikayesini anlatan Bi Umut filminin çekimleri Antalya'da başladı.
Arzum Onan, filmide Kabadayı’nın yakın arkadaşı Fatma karakterine hayat verecek.
Yönetmen koltuğunda Gökhan Arı’nın oturduğu projenin senaryosu Mert Dikmen ve Mustafa Uslu imzası taşıyor.
2025 yılı sonunda sinemaseverlerle buluşacak olan "Bi Umut" filminin kadrosunda; Fikret Kuşkan, Yüsra Geyik, Mehmet Esen, Füsun Kostak, Necmi Yapıcı, Anna Andrusenko, Bora Kırkım, Yağız Terzi, Birce Bircan ve Levent Ülgen, Leon Kemstach, Celal Öztürk, Hayat Van Eck ve Gürberk Polat yer alıyor.
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