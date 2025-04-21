Arzum Onan yıllar sonra oyunculuğa dönüyor

Oyuncu Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini sürpriz bir kararla sonlandıran ve uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Arzum Onan, oyunculuğa dönüyor.

Arzum Onan, 16 yıl sonra “Bi Umut” filminde izleyici karşısına çıkacak.