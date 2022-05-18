Asghar Farhadi intihal iddiaları hakkında ilk kez konuştu

İran sinemasının ünlü yönetmeni Asghar Farhadi, Cannes Film Festivali'nde düzenlenen basın toplantısında, kendisine yöneltilen intihal iddiaları ve açılan dava ile ilgili olarak ilk kez konuştu.



Eski sinema öğrencisi Azadeh Masihzadeh, Farhadi'nin geçen yıl Cannes'da Grand Prix ödülünü kazanan 'Kahraman' (A Hero) filminin hikayesinin kendi belgeselinden çalındığını iddia etmiş ve İran mahkemeleri Farhadi'yi intihalden suçlu bulmuştu.



Beyazperde'nin haberine göre honuyla ilgili olarak ilk kez konuşan Farhadi, intihal iddiasını reddetti. Fahradi, salı günü düzenlenen basın toplantısında, "Bu belgesel bir atölyede gördüğüm ve bir öğrenciyle konuştuğum bir şeydi ama çok sonra 'A Hero' filmini yaptım ve bu bir intihal olarak görülemez. 'A Hero'da olanla belgeselde olan oldukça farklı şeyler. Bazı gazetecilerin bu yanlış bilgiyi neden yaydığını görmemiz gerekiyor” dedi.



Yönetmen ayrıca şunları söyledi: "Yaptığımız şey kurmaca filmler yapmak ve 'A Hero' filmimde yaptıklarımın az önce bahsettiğim atölyede yapılan işlerle ilgisi yok. Güncel bir olaya dayanıyordu, dolayısıyla bu belgesel ve bu film, atölye çalışmasından iki yıl önce meydana gelen bir olaya dayanıyor. Bir olay gerçekleştiğinde ve basına yansıdığında, o zaman kamuoyuna mal olur ve olay hakkında istediğinizi yapabilirsiniz. Olay hakkında bir hikaye yazabilir veya bir film yapabilirsiniz. Bu etkinlikle ilgili bilgileri inceleyebilirsiniz. 'A Hero', bu olayın sadece bir yorumudur.”



Masihzadeh'in davasının ardından Farhadi, iddiaları destekleyecek "yetersiz kanıt" olduğunu söyleyerek hakaret davası açtı. Eğer Masihzadeh suçlu bulunursa, iki yıla kadar hapis ve 75 kırbaç cezasına çarptırılabilir, çünkü fiziksel ceza hala İran ceza sisteminin bir parçası. Kadının karşılaşabileceği bu ceza hakkındaki duyguları sorulduğunda, Farhadi soruyu geçiştirerek, "Açıkçası çok uzun bir süreç bu, belli bir rahatsızlık yarattı ama film belgeselden uyarlanmadı ve hatta filmin kazancının ikimiz arasında paylaşılması önerisinde bulunuldu. Sanırım mesele kesinlikle çözülecek ve bu kadar çok kötü his yarattığı için üzgünüm" dedi.

