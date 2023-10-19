Aşık Shakespeare oyunu seyirciyle buluştu

İngiliz tiyatro oyun yazarı ve senarist Tom Stoppard, Amerikalı senarist, roman ve oyun yazarı Marc Norman tarafından yazılan ve 71'inci Akademi Ödülleri’nde, En İyi Senaryo, En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu gibi ödülleri kazanan Aşık Shakespeare aynı isimle sahneye uyarlandı.

Uraz Kaygılaroğlu’nun ilk kez tiyatro sahnesinde William Shakespeare’e canlandırdı. Nezaket Erden’in Viola karakterine hayat verdiği oyun, 4 Ekim Çarşamba Günü sahnelendi. Oyun, William Shakespeare’in 16. yüzyıl İngiltere’sinde, yeni oyunuyla kendini ispat etme çabası içindeki gençliğine ve genç bir kadının erkeklerin dünyasında sahneye çıkmak için verdiği mücadeleye odaklanıyor. Aşık Shakespeare'de Kaygılaroğlu ve Erden'in yanı sıra Şebnem Sönmez, Merve Polat, Kerem Arslanoğlu, Ceren Taşçı ve Ekrem Can Arslandağ gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Oyunun özgün atmosferini yansıtmak üzere bestelenen şarkılar, müzisyen Gülinler ve oyun için bir araya gelen özel müzik grubu tarafından sahnede canlı olarak seslendirildi.