Aşık Veysel "Uzun İnce Bir Yoldayız" konseriyle anıldı

"AŞIK VEYSEL HER ZAMAN BENİM SAZIMIN TELİNDE BİR PARÇADIR"



Yılmaz, 2023'ün Aşık Veysel yılı olduğunu öğrendikten sonra bu etkinliği yapma fikrinin kafasında canlandığını belirterek, "Her sene konserlerde böyle etkinlikler yapıyoruz ama bu sene farklı bir şey yapalım, Aşık Veysel'i hayalimizdeki gibi yaşayalım, sahneye taşıyalım düşüncesiyle başladı fikir" dedi.

Yılmaz, "Hayalimdeki yapmak istediğim her şeyi bu akşam burada yaşadık. Aşık Veysel her zaman benim sazımın telinde bir parçadır" değerlendirmesinde bulundu.

Yetkin Dikenciler ise sadece 2023'ün değil, her senenin Aşık Veysel yılı olduğunu vurgulayarak, "Ozanlar ve sanatçılar bu toprakların birikimini bizimle çağları aşan bir şekilde paylaşırlar. Biz de izleyicilerimizle ve gönüllerini açan herkesle Aşık Veysel'in hayallerine ortak olduk, Ümit hocamla birlikte" ifadelerini kullandı.