Aşık Veysel vefatının 50. yılında Sivas'ta mezarı başında anıldı

Aşık Veysel, vefatının 50. yılında, Sivas'taki mezarı başında anıldı.

Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, anma programında yaptığı konuşmada, Aşık Veysel'i rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Aşık Veysel'in vefatının 50. yılı dolayısıyla 2023'ün UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığını anımsatan Öztürk, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 2023'ün "Aşık Veysel Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımlandığını hatırlattı.

Öztürk, Aşık Veysel'in tüm dünyaya mal olmuş önemli bir ozan olduğunu vurgulayarak, "Çok zorlu bir hayat yaşamış. 7 yaşından itibaren gözleri görmemiş, birçok ıstırabı yaşamış ama buna rağmen gönül gözüyle görebilmiş, yazabilmiş, eserler bırakabilmiş büyük bir şair, halk edebiyatçısı ve düşünürdür. Aşık Veysel eserlerinde her daim birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, doğa sevgisine önem vermiş ve buna yönelik şiirler ve türküler yazmıştır. Aşık Veysel, vatan, ülke ve Türk milletine sevgisi üst düzeyde olan bir vatan evladıdır" dedi.

