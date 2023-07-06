Aşık Veysel'in aile fotoğrafları ve hayatı Ankara'da sergileniyor

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 50'nci yılında aile koleksiyonundan oluşturulan sergi Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde ziyarete açıldı.



Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "Veysel Gider, Adı Kalır" sergisinin açılışında, gönül gözüyle hayatı anlamlandıran Aşık Veysel'i hürmetle yad etmek üzere bakanlık olarak sergiyi hazırladıklarını ifade etti. Ünü ülke sınırlarını aşan Aşık Veysel'in dünya çapında efsaneleştiğini belirten Çam, "Ozanın sazıyla ve sözüyle ürettiği, sade ve gösterişten uzak olma, dokunaklı ve felsefi derinliği barındıran eser külliyatı, etkileyici Anadolu ezgileriyle birleşerek insanlığın ortak mirasının kıymetli bir parçasına dönüşmüştür." dedi.



Bu büyük değeri kendisine layık nitelikte ve etkinlikte anabilmek için kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü aktaran Çam, serginin daha önce İstanbul ve İzmir'de ziyarete açıldığını hatırlattı.



Çam, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.



A'NIN ARŞİVİNDEN FOTOĞRAFLAR



Aşık Veysel'in torunu Nazender Süzer Gökçe de sergide Ara Güler, Fikret Otyam, İsa Çelik, Ozan Sağdıç, Ergun Çağatay, Mustafa Türkyılmaz'ın ıslak imzalı fotoğraflarıyla Anadolu Ajansı (AA) arşivinden fotoğrafların yer aldığını söyledi.

Gökçe, "Dedemin kadim dostu Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu ve Rahmi Pehlivanlı'nın tablolarıyla birlikte dedeme ait taş plak, long play, 45'lik plaklar, kasetler, CD'leri ve bugüne kadar yayımlanmayan kitaplarının bir bölümü, salonun girişinde heykeltıraş Alper Çınar tarafından yapılan Aşık Veysel heykeli ve Yusuf Toprak tarafından dedemin vefatından hemen sonra yüzünden alınan orijinal maskı, ilk kez bu sergi kapsamında sergiliyoruz." diye konuştu.



Konuşmaların ardından görme engelli Ahmet Dumlupınar, Aşık Veysel'in bazı eserlerini seslendirdiği mini bir konser verdi.