Aşık Veysel ölüm yıl dönümünde Sivas'ta anıldı

Aşık Veysel'in doğum yeri olan Sivrialan köyündeki mezarı başında yapılması planlanan anma programı, hava muhalefeti nedeniyle ilçe merkezindeki Aşık Veysel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar, programdaki konuşmasında Aşık Veysel'i rahmet ve minnetle andıklarını belirtti. Aşık Veysel'in çok önemli bir ozan olduğunu vurgulayan Maskar, şunları kaydetti: "Bilindiği üzere Anadolu coğrafyasının kültürler mozaiği şehrimizde yetişen ve topluma sevgi, hoşgörü aşılayan halk ozanımız Aşık Veysel Şatıroğlu, ezgileriyle bizlere her zaman önemli mesajlar vermiş, topluma yol gösterici öğütlerde bulunmuştur. Aşık Veysel, Sivas'ta yetişmiş ama dünyaya hitap eden eserleri her yerde söylenmiş, kuşaktan kuşağa aktarılmaya, topluma ışık tutmaya devam etmiştir. Onun sözleri, fikirleri, düşünceleri bizlere rehber olmuştur. Aşık Veysel bu millete, Anadolu insanına çok önemli nasihatler vermiş, onlara yol göstermiştir. Aşık Veysel dünyanın gönül gözüyle de görülebileceğini ve engellerin zihinde olduğunu bizlere öğreten büyük bir halk adamı ve Anadolu erenidir."

"DOSTLAR BENİ HATIRLASIN"



Aşık Veysel'in torunu Sebahattin Şatıroğlu'nun kızı Kardelen Şatıroğlu ise dedesinin "Dostlar beni hatırlasın" sözüyle herkesin gönlünde yer ettiğini söyledi.



Dedesinin ölüm yılında toplanarak onun vasiyetini yerine getirdiklerini ifade eden Şatıroğlu, "Dedem Aşık Veysel, 7 yaşında çiçek hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybetti ama o bunu bir engel olarak değil, bir ışık olarak gördü. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadı. Babamın anlattığına göre, dedemin eline ilk sazı verildiğinde 'Bu saz senin dilin olsun' denmiş ve dedem gerçekten öyle yaptı. Sazıyla gördü, sazıyla konuştu, sazıyla herkesin yüreğine dokundu. Onun türküleri birer hayat dersi oldu. Dedemin sözleri bu toprakların mayasıdır." diye konuştu.



Ses sanatçılarının Aşık Veysel'in eserlerini seslendirdiği programa, torunları, Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, kurum müdürleri, vatandaşlar ve Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencileri katıldı.