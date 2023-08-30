Aşırı sıcak hava 50 Cent'e konser erteletti

Dünyaca ünlü rap şarkıcısı 50 Cent, aşırı yüksek hava sıcaklarından hem kendini hem de hayranlarını korumak için konserini iptal etti. 48 yaşındaki rapçi, "Final Lap" adlı turnesi kapsamında, Arizona eyaletine bağlı Phoenix şehrinde sahneleyeceği konseri sıcak hava nedeniyle ertelediğini duyurdu.

Instagram'dan açıklama yapan 50 Cent, "Aşırı sıcak nedeniyle yarın Phoenix'teki konser ertelendi. Geri ödeme almak isteyenler lütfen bilet satın alma noktalarına gitsin. Yakında Arizona'ya döneceğim. 46 derece herkes için tehlikeli" ifadesini kullandı.

Hava sıcaklıklarının genelde 40 derecenin üzerinde seyrettiği Arizona eyaletinin başkenti Phoenix’te temmuz ayında tüm zamanların en yüksek sıcaklık seviyesi olan 48 derece kaydedildi. Nisan ile temmuz ayları arasında aşırı sıcaklardan dolayı 25 kişinin hayatını kaybettiği rapor edildi.

