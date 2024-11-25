Aşk İksiri adlı opera son kez sanatseverlerle buluşacak

ADOB'tan yapılan açıklamaya göre, Donizetti'nin bestelediği, librettosu Felice Romani'ye ait ve aşk hikayesini anlatan Aşk İksiri, yılın son temsili olan 27 Kasım'da saat 20.00'de Opera Sahnesi'nde sunulacak.



Opera tarihinin unutulmaz aryalarından "Bir Damla Gözyaşı"nın (Una Furtiva Lagrima) seslendirildiği eserde, fakir genç Nemorino'nun zengin toprak sahibi güzel Adina'ya olan aşkı anlatılıyor.



Orkestra şefliğini Rustam Rahmedov, koro şefliğini Ivan Pekhov'un üstlendiği eserin rejisörlüğünü Aydın Buğra Güven yapıyor.



Eserin, dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Gazal Erten, ışık tasarımı Bülent Arslan ve koreografisi ise Özge Ay imzası taşıyor.