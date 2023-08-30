Yapımcılığını ve yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker’in birlikte kaleme aldığı "Aşk Mevsimi" filminin çekimleri tamamlandı. Şubat ayında vizyona girecek "Aşk Mevsimi" yıllara yayılan bir aşk hikayesini anlatıyor.

Başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun paylaştığı filmin kadrosunda Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş gibi isimler yer alıyor.

