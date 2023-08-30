Aşk Mevsimi filminin çekimleri tamamlandı

Başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun paylaştığı, yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği "Aşk Mevsimi" filmi 9 Şubat 2024’te gösterime girecek.

Aşk Mevsimi filminin çekimleri tamamlandı

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker’in birlikte kaleme aldığı "Aşk Mevsimi" filminin çekimleri tamamlandı. Şubat ayında vizyona girecek "Aşk Mevsimi" yıllara yayılan bir aşk hikayesini anlatıyor.

Başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun paylaştığı filmin kadrosunda Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş gibi isimler yer alıyor.

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Çekimleri Bozcaada’da tamamlanan "Aşk Mevsimi" filmi ekibi, ada halkının yoğun ilgisi ile karşılaştı. 

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"Aşk Mevsimi" 9 Şubat 2024’te sinemalarda seyirci karşısına çıkacak.

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