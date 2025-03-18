Aşk Sadece Bir An filmi liderliği kaptırmadı
Nilsu Berfin Aktaş ile Emirhan Çakal'ı bir araya getiren Aşk Sadece Bir An filmi gişenin zirvesindeki yerini korudu.
Mustafa Kotan imzalı Aşk Sadece Bir An filmi, haftanın en çok izlenen filmi oldu. 17 bin 478 bin kişi tarafından izlenen filmi, Parazit'in Oscar ödüllü yönetmeni Bong Joon-ho imzalı Mickey 17 takip etti. İşte 14-16 Mart Türkiye gişe rakamları...
1. Aşk Sadece Bir An - 17.468
2. Mickey 17 - 13.888
3. Sırr Kudüs Macerası - 9.760
4. Yüzüklerin Efendisi- Yüzük Kardeşliği - 8.847
5. Sir-Ayet 4 - 7.704
Box Office Türkiye'nin haberine göre, 14-16 Mart hafta sonu, son bir yılın en az toplam seyirciye ulaşılan hafta sonu oldu.
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