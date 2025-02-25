Aşk Sadece Bir An gişenin zirvesinde (21-23 Şubat 2025 Türkiye Gişesi)

Aşk Sadece Bir An adlı yapım, ikinci hafta sonunda da gişede liderliğini sürdürdü. İşte 21-23 Şubat 2025 gişe rakamları...



1.Aşk Sadece Bir An - 85.983

Mustafa Kotan yönetmenliğinde vizyona girecek Aşk Sadece Bir An, arkadaşının yerine taksiye çıktığı gün hayatının aşkı Hayal ile tanışan Rüzgar'ın geçmişinin, ikilinin arasındaki aşkı çıkmaza sokmasıyla gelişen olayları anlatıyor.



2. Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2 - 70.318

Yönetmen koltuğunda Uğur Bayraktar'ın oturduğu Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2 filminin oyuncu kadrosunda Ufuk Bayraktar, Yıldıray Şahinler, Cem Özer, Reha Özcan, Kadir Toprak gibi isimler yer alıyor.

3. Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya - 37.564

Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya (Captain America: Brave New World), Kaptan Amerika'nın maceralarını konu ediniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Başkanı Thaddeus Ross ile tanıştıktan kısa bir süre sonra Kaptan Amerika olarak da bilinen Sam Wilson, kendisini devasa bir uluslararası olayın tam ortasında bulur.