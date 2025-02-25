Aşk Sadece Bir An gişenin zirvesinde (21-23 Şubat 2025 Türkiye Gişesi)
Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ile Emirhan Çakal'ın yer aldığı Aşk Sadece Bir An filmi 85 bin 983 kişi tarafından izlendi. Zirveye yerleşen filmi, Dayı: Bir Adamın Hikayesi takip etti.
Aşk Sadece Bir An adlı yapım, ikinci hafta sonunda da gişede liderliğini sürdürdü. İşte 21-23 Şubat 2025 gişe rakamları...
1.Aşk Sadece Bir An - 85.983
Mustafa Kotan yönetmenliğinde vizyona girecek Aşk Sadece Bir An, arkadaşının yerine taksiye çıktığı gün hayatının aşkı Hayal ile tanışan Rüzgar'ın geçmişinin, ikilinin arasındaki aşkı çıkmaza sokmasıyla gelişen olayları anlatıyor.
2. Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2 - 70.318
Yönetmen koltuğunda Uğur Bayraktar'ın oturduğu Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2 filminin oyuncu kadrosunda Ufuk Bayraktar, Yıldıray Şahinler, Cem Özer, Reha Özcan, Kadir Toprak gibi isimler yer alıyor.
3. Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya - 37.564
Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya (Captain America: Brave New World), Kaptan Amerika'nın maceralarını konu ediniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Başkanı Thaddeus Ross ile tanıştıktan kısa bir süre sonra Kaptan Amerika olarak da bilinen Sam Wilson, kendisini devasa bir uluslararası olayın tam ortasında bulur.
4. Maria - 37.420
Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in başrollerini paylaştığı, Kodi Smit-McPhee, Alba Rohrwacher, Valeria Golino ve Pierfrancesco Favino'nun da rol aldığı, Pablo Larrain'ın filmi Maria izleyiciyle buluştu. ABD, Almanya, İtalya ve Şili ortak yapımı biyografi türündeki film, 1970'lerin Paris'inde, dünyaca ünlü opera sanatçısı Maria Callas'ın çalkantılı ve trajik hayatının son günlerini konu alıyor.
5. The Monkey - 30.537
Osgood Perkins'in yönettiği ABD yapımı The Monkey çocukluklarında karşılaştıkları lanetli bir oyuncak maymunun peşlerini bırakmadığı ikiz kardeşlerin başına gelen olaylara odaklanıyor.
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