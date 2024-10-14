"Aşk ve Gurur" dizi oluyor

Jane Austen'in ünlü romanı Pride and Prejudice (Aşk ve Gurur) dizi oluyor.

"Aşk ve Gurur" dizi oluyor

Joe Wright imzalı Aşk ve Gurur (2006) filmi tüm zamanların en iyi aşk filmleri arasında yer alıyor. Keira Knightley, Matthew Macfadyen ve Rosamund Pike gibi isimlerin başrolünü paylaştığı , dizi oluyor.

Netflix'in, Jane Austen romanını dizi formatında platformda yayınlayacağı açıklandı. Dizinin senaryosunu ise “Everything I Know About Love” kitabının yazarı Dolly Alderto üstlenecek.

Dizinin kadrosu henüz kesinleşmedi.

Netflix, daha önce Jane Austen'in Persuasion (İkna) adlı romanını uyarlamıştı. 2022 yapımı filmde başrolü Dakota Johnson üstlendi.

AŞK VE GURUR KONUSU

Fitzwilliam Darcy adlı varlıklı bir adam ile orta sınıf bir ailenin kızı olan Elizabeth Bennett’ın arasındaki çekişmeli aşkı konu alıyor.

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