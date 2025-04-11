Aşk ve Gurur dizisinin başrolü Emma Corrin oldu
Jane Austen'in klasikler arasına giren Pride and Prejudice (Gurur ve Önyargı) romanı dizi oluyor.
Joe Wright imzalı Aşk ve Gurur (2005) filmi tüm zamanların en iyi aşk filmleri arasında yer alıyor. Keira Knightley, Matthew Macfadyen ve Rosamund Pike gibi isimlerin başrolünü paylaştığı film, Netflix'te dizi olarak izleyici karşısına çıkacak.
Dizinin senaryosunu ise Everything I Know About Love kitabının yazarı Dolly Alderto üstlenecek.
Dizinin kadrosunda yer alacak isimler açıklandı. Emma Corrin, Elizabeth Bennet karakterine hayat verecek. Oscar'lı oyuncu Olivia Colman ise annesine hayat verecek.
Jack Lowden'ın ise Darcy karakterini canlandıracağı iddia edildi.
Netflix, daha önce Jane Austen'in Persuasion (İkna) adlı romanını uyarlamıştı. 2022 yapımı filmde başrolü Dakota Johnson üstlendi.
AŞK VE GURUR KONUSU
Film, Bay Darcy adlı varlıklı bir adam ile orta sınıf bir ailenin kızı olan Elizabeth Bennett’ın arasındaki çekişmeli aşkı konu alıyor.
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